Киевляне смогут бесплатно проверить свое зрение

С 12 по 16 марта в столице пройдут мероприятия к Всемирному дню борьбы с глаукомой.

Киевляне смогут бесплатно проверить состояние зрения.

Как сообщают в КГГА, с 12 по 16 марта в столице пройдут мероприятия к Всемирному дню борьбы с глаукомой.

В учреждениях здравоохранения будут проводиться бесплатные обследования органов зрения для посетителей с целью раннего выявления глаукомы , профилактики слепоты, а также просветительские мероприятия, организованные Департаментом здравоохранения.

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Для раннего выявления и профилактики глаукомы в учреждениях здравоохранения столицы проводятся дни открытых дверей. Каждый желающий может посетить врача общей практики семейной медицины, терапевта или офтальмолога для проведения диагностики глаукомы. Эти меры способствуют предупреждению слепоты, призывают людей регулярно проверять глаза, состояние зрительного нерва, измерять внутриглазное давление.

Адреса медицинских учреждений, где можно проверить свое зрение - на сайте КГГА .

В Киеве ежегодно регистрируется около 1500 новых случаев глаукомы. Распространенность этого заболевания составляет около 20 тысяч больных.

Наиболее склонны к развитию глаукомы люди старше 60 лет, а также лица с семейной предрасположенностью к болезни. Ближайшие родственники людей, больных глаукомой, болеют в 10 раз чаще, поэтому им рекомендуется проходить профилактические осмотры, начиная с 35 лет, и в дальнейшем - не реже одного раза в год. Другим необходимо проверять зрение регулярно после 40 лет с периодичностью каждые три года.