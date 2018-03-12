В Киеве снижаются показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников

За 10-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 17364 больных гриппом и ОРВИ.

В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 42,2%.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

По его словам, за 10-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 17364 больных гриппом и ОРВИ (за 9-ю неделю заболели 25890), показатель заболеваемости составляет 593,5 (за 9-ю неделю 884,9) и ниже эпидемического порога на 42,2%.

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«По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается снижение уровня заболеваемости как среди детского, так и среди взрослого населения. Так, взрослых заболело 6633 человека против 10438 за 9-ю неделю, снижение в 1,6 раза, детей - 10731 против 15452, снижение в 1,4 раза. В структуре заболеваемости дети составляют 61,8%, а на предыдущей неделе - 59,7%», - сказал Поворозник.

«Заболеваемость среди школьников снизилась в 1,5 раза, если сравнивать с прошлой неделей, 4065 случаев, составляет 37,9% от общего количества заболевших детей и 23,4% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью», - добавил он.

По его словам, в медицинские учреждения за 10-ю неделю эпидсезона госпитализированы 198 человек, из них 125 детей. За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинация против гриппа не проводилась. Всего с начала эпидемического сезона вакцинирован 27451 человек, из них 6537 - дети.