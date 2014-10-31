Жители Кировского получили гуманитарную помощь от Рината Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", 15 тысяч продуктовых наборов получили жители Кировского Донецкой области в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова. В городе с населением около 30 тысяч человек сложилась критическая гуманитарная ситуация. Согласно Карте потребностей и ситуации в Донецкой и Луганской областях, 73% жителей Кировского отмечают острую потребность в продуктах питания.

Согласно расчетам Всемирной продуктовой программы ООН (World Food Program), одного набора от Штаба хватает на 17 дней. В состав каждого 10-килограммового пакета входят: крупы, консервы, подсолнечное масло, мука, сахар, чай, печенье, спички и свечи.

Потребность в этих продуктах, согласно Карте потребностей и ситуации в Донецкой и Луганской областях: 31% населения нуждается в крупах, 26% - в консервах, 17% - в молочных концентратах, 14% - в растительном масле, 9% - в муке и макаронных изделиях.

Напоминаем, что в августе Ринат Ахметов поставил задачу своему Гуманитарному штабу доставить на Донбасс не менее 10 тысяч тонн гуманитарной помощи. Всего в города Донецкой и Луганской области уже передано почти 800 тысяч продуктовых наборов, что покрывает потребность в продовольствии для более 1,5 миллиона человек.

Справка:

Гуманитарный штаб Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской и психологической помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый круглосуточный многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.