В Харькове больные почечной недостаточностью пикетируют Дом Советов с требованием обеспечить им проведение гемодиализа.

Как передает корреспондент УНИАН, в пикете, который проходит на площади Свободы, принимают участие около 50 человек.

Участники акции протеста – люди, больные почечной недостаточностью, которые нуждаются в регулярном проведении гемодиализа. Люди держат транспаранты с надписями «Верните нам диализ это наша жизнь!», «Мы хотим жить!», «Диализ - это жизнь!».

Участники пикета отмечают, что без проведения несколько раз в неделю гемодиализа они могут умереть. Люди требуют от власти обеспечить финансирование приобретения расходных материалов, необходимых для проведения этой дорогостоящей процедуры.

К участникам пикета вышел председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов. Он сообщил, что вчера, 30 октября, правительство выделило 10 млн грн для гемодиализа на несколько областей, в которых проживают вынужденные переселенцы из Донбасса.

По его словам, в Харьковскую область поступит часть этой суммы, но ее не хватит для того, чтобы полностью покрыть расходы на гемодиализ до конца года.

Чернов подчеркнул, что Харьковский облсовет несколько раз безуспешно обращался в Кабмин Украины, к президенту с просьбой выделить деньги для лечения больных почечной недостаточностью.

Председатель облсовета отметил, что если областные власти смогут выделить деньги для лечения больных почечной недостаточностью из областного бюджета, то немедленно для этого будет созвана внеочередная сессия облсовета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского областного совета, 30 октября Чернов и первый заместитель председателя ОГА Игорь Райнин направили срочную правительственную телеграмму премьер-министру Украины Арсению Яценюку в связи с критическим недофинансированием потребностей больных почечной недостаточностью.

В облсовете отмечают, что на организацию соответствующего лечения из областного бюджета в 2014 году выделено и уже потрачено 50 млн грн. Как свидетельствуют расчеты, до конца года еще необходимо 37 млн грн, которые изыскать в областном бюджете невозможно. Поставщик расходных материалов для гемодиализа фирмы «Фрезениус» (Германия) официально предупредил о прекращении их поставки с 3 ноября и о невозможности отпуска этих изделий без последующей оплаты.

В пресс-службе Харьковского облсовета также сообщают, что в регионе сейчас лечатся 242 пациента с терминальной стадией хронической болезни почек, в том числе жители Луганской и Донецкой областей.

По оценкам специалистов Департамента здравоохранения Харьковской ОГА, денег, выделенных в 2014 году для лечения больных почечной недостаточностью, хватило бы до конца года, однако только на лечение жителей Харьковской области. При этом вынужденные переселенцы из Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся в Харьковской области, остались бы без гемодиализа.

«Почти 20 писем направили в правительство специалисты облгосадминистрации. Печально, но ни от правительства, ни от Министерства здравоохранения до сих пор нет никакой реакции», - отметили в облсовете.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Кабинет министров Украины выделил более 10 млн грн на закупку препаратов для гемодиализа для пациентов, которые переселились из зоны проведения АТО, в том числе и в Харьковскую область.