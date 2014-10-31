Закарпатский облсовет выделил 0,5 млн грн на путевки в санатории военнослужащим и членам семей погибших в АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты внесли соответствующие изменения в областную программу «Забота» сегодня во время второго пленарного заседания 19-й сессии Закарпатского облсовета.

Так, полмиллиона гривен предусмотрено на закупку путевок или возмещение расходов, связанных с санаторно-курортным лечением участников антитеррористической операции и членов семей погибших участников антитеррористической операций.

Как напомнили в пресс-службе Закарпатского областного совета, согласно программе «Забота», 5 млн грн на прошлом пленарном заседании было выделено для оказания материальной помощи пострадавшим участникам акций, которые начались в Украине с 21 ноября 2013 года, а также раненым, семьям раненных и погибших жителей Закарпатской области.