У Львове иномарка протаранила «скорую», травмирован врач
12:39, 09 марта 2018Новости регионов
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Правоохоронці встановлюють особу водія іномарки та його місцезнаходження.
У Львове джип BMW протаранил "скорую" / Фото: УНІАН
Во Львове водитель иномарки протаранил автомобиль «скорой медицинской помощи» и скрылся с места ДТП, бросив травмированного в результате столкновения врача.
Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью на проспекте Вячеслава Чорновила.
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«Произошло столкновение джипа BMW с каретой «скорой помощи». В результате ДТП получил травмы 32-летний врач бригады «скорой медицинской помощи», которого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель иномарки скрылся с места происшествия», - отмечается в сообщении.
Правоохранители устанавливают личность водителя иномарки и его местонахождение.
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