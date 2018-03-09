У Львове иномарка протаранила «скорую», травмирован врач

12:39, 09 марта 2018
Новости регионов
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Фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью на проспекте Вячеслава Чорновила.

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«Произошло столкновение джипа BMW с каретой «скорой помощи». В результате ДТП получил травмы 32-летний врач бригады «скорой медицинской помощи», которого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель иномарки скрылся с места происшествия», - отмечается в сообщении.

Правоохранители устанавливают личность водителя иномарки и его местонахождение.

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Теги: #ДТП на Львовщине#скорая медицинская помощь