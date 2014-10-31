В Одессе прошли межведомственные учения по борьбе с лихорадкой Эбола.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, они состоялись в четверг, 30 октября, в Одесском морском торговом порту и городской инфекционной больнице.

«Под эгидой Министерства здравоохранения Украины прошли масштабные межведомственные учения по действиям в случае выявления пациента с подозрением на лихорадку Эбола. Это - первые учения в Украине по борьбе с тропической лихорадкой», - сообщили в департаменте.

Как отметили в горсовете, выбор базы для учений обусловлен тем, что Одесса – портовый город, ежегодный торговый оборот которого составляет свыше 9 тыс. судов, в числе которых – из стран Африки.

В учениях приняли участие директор департамента медицинской помощи Минздрава Светлана Хотина, представители Главного управления государственной санэпидслужбы в Одесской области, управления госссанэпидслужбы на водном транспорте, областного управления здравоохранения и городского департамента здравоохранения, Одесской городской станции скорой медицинской помощи, а также эпидемиологи и санитарные врачи из разных регионов страны.

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Первый этап тренировочных учений прошел в порту. Согласно легенде, в 5.00 в его санитарно-карантинный отдел поступила информация от диспетчера о прибытии теплохода «Вестерн Копенгаген», следующего рейсом из Гвинеи, на борту которого находится больной с подозрением на заболевание лихорадкой Эбола. Роль сухогруза сыграл теплоход «Хаджибей», над которым был поднят желтый флаг – знак инфекционной опасности.

Сотрудники санитарно-карантинного отдела порта совместно с городской службой скорой медицинской помощи и инфекционными службами Одессы отработали совместные действия по локализации очага возможной вирусной инфекции и предупреждению ее распространения. Медики продемонстрировали алгоритм действий при выявлении пациентов с подозрением на болезнь Эбола, правильную последовательность дезинфекционных мероприятий, проведение противоэпидемических действий в очаге инфекции, организацию срочной госпитализации больных и изоляции контактных лиц.

Машиной «скорой» условного пациента доставили в городскую клиническую инфекционную больницу и поместили в изолированный бокс, обеспеченный необходимыми противоэпидемическими средствами. Сюда же вызвали консультантов Украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова. «Медики отработали алгоритм действий по забору анализов у пациента, их упаковки и транспортировки в специализированную лабораторию. На базе противочумного института также состоялся обучающий семинар для санитарных врачей по правилам использования костюмов инфекционной защиты», - рассказали в департаменте. По результатам тренинга состоялось селекторное совещание с Министерством здравоохранения Украины.

Учения продемонстрировали готовность органов управления и учреждений здравоохранения Одесского региона, санитарно-эпидемиологической службы и других структур к реагированию и взаимодействию в случае возникновения угрозы занесения инфекционных заболеваний. Планируется, что по материалам данных мероприятий будет создан обучающий фильм.

Как сообщалось, по данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв вспышки лихорадки Эбола в странах Западной Африки уже превысило 4,9 тыс. человек, более 10 тыс. инфицированы. Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее. Ранее первый случай заражения вирусом Эбола был подтвержден в Мали. Эффективной вакцины против вируса пока не существует.