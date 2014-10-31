Жители Снежного начали получать гуманитарную помощь Ахметова

Сегодня 237 жителей города Снежного Донецкой области и прилегающих поселков получили продуктовые наборы от Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Всего в город с населением около 50 тысяч человек было доставлено 1500 продуктовых наборов. Это первая поставка гуманитарной помощи в Снежное в рамках рейса Рината Ахметова.

«Сложно сухими цифрами описать необходимость в гуманитарной помощи для жителей Снежного и пригорода, - говоритЛюдмила Романенко, руководитель Управления социальной защиты населения. – У многих людей уже просто не осталось еды. Пенсии и социальные выплаты жители Снежного не получают с июня».

Эта информация подтверждается данными Гуманитарной карты ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей– в Снежном 47% опрошенных отметили острую потребность в продуктах питания. Больше всего опрошенным жителям не хватает круп, на втором месте по потребностям сахар, на третьем – молоко и молочные концентраты, мясные консервы и свежее мясо.

В первый день помощь получали, в основном, инвалиды I-II групп. По словам Людмилы Романенко, уже сформирована база данных «лежачих» инвалидов, для которых продуктовые наборы волонтеры будут доставлять на дом.



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Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.