В Запорожье будут судить главврача областной больницы, который нанес государству ущерб на 13 млн грн

Главврач организовал проведение незаконной процедуры закупки 26 автомобилей «скорой», комплектация и технические параметры которых не соответствуют государственным стандартам.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд обвинительный акт в отношении главного врача КУ «Запорожская областная клиническая больница», который в 2012 году организовал проведение незаконной процедуры закупки автомобилей скорой помощи, причинив государству ущерб на 13 млн грн.

Как сообщает пресс-служба САП, дело для рассмотрения по существу направлено в Коммунарский районный суд города Запорожье 6 марта.

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Отмечается, что главного врача Запорожской областной больницы, бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения больницы и бывшего директора ООО «Торгово-финансовая компания «ЛАЗ» обвиняют в злоупотреблении служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, и служебном подлоге, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Установлено, что главный врач при пособничестве руководителя ООО «ТФК «ЛАЗ» и при участии секретаря комитета по конкурсным торгам больницы организовал проведение в нарушение установленной законом процедуры закупки автомобилей скорой медицинской помощи типа «А» за счет субвенции из государственного бюджета у одного участника.

По результатам тендера 23 октября 2012 года между Запорожской областной больницей и указанным предприятием был заключен договор, согласно которому медицинским учреждением приобретено 26 автомобилей, комплектация и технические параметры которых не соответствуют требованиям стандартов Украины и эксплуатация которых по прямому назначению невозможна, чем нанесен ущерб на сумму 13 млн грн.