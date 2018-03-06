В Харькове разоблачены центры, в которых пациентов "лечили" молитвами и странными обрядами

Больным обещали полноценное лечение и всестороннюю психологическую помощь, но в центрах не было врачей.

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины пресекли деятельность сети псевдореабилитационных центров, в которых принудительно содержались около 230 пациентов.

Об этом на странице Facebook сообщает СБУ.

"Во время спецоперации правоохранители пресекли незаконную деятельность пяти псевдореабилитационных центров, в которых содержалось почти 230 человек с разного рода зависимостью. Досудебное расследование проводится по ст. 146 и ст. 126 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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"Правоохранители установили, что организовали противоправный бизнес проповедники одной из протестантских религиозных организаций харизматической направленности. Они обманом заманивали в "клиники" нарко- и алкозависимых граждан", - добавили в СБУ.

По информации СБУ, больным или их родственникам обещали полноценное лечение и всестороннюю психологическую помощь, но проверка зафиксировала отсутствие штата врачей и никаких разрешительных документов в сфере здравоохранения в этих центрах не было. В то же время после получения предоплаты за "лечение" организаторы размещали пациентов в арендованных больших частных домах, где принудительно удерживали до окончания срока прохождения курса реабилитации.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в реальности псевдореабилитационные центры вообще не предоставляли медикаментозное лечение. Среди пациентов были люди с тяжелыми заболеваниями, в частности с гепатитом, туберкулезом, ВИЧ. "Помощь" заключалась в постоянных молитвах и осуществлении сомнительных религиозных обрядов", - информирует СБУ .

Вместе с тем, Служба безопасности установила, что в комнатах площадью 9-10 кв. м в антисанитарных условиях содержались по восемь больных, а окна помещений были зарешечены. Во время пребывания в центрах у пациентов отбирали мобильные устройства, единичные звонки родственникам разрешались исключительно в присутствии инструкторов центра, а выход за пределы дома был строго запрещен. За малейшие проступки или попытку побега больных били и удерживали в подвале.

"Оперативники спецслужбы установили, что стоимость «лечения» в центре определялась организаторами в зависимости от платежеспособности родственников и составляла от 3 до 8000 гривен в месяц. На самом деле на содержание больных тратились минимальные суммы", - пишет СБУ.