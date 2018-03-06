В Одесскую область завезли 20 тысяч доз вакцины против кори

За последнюю неделю в области показатель заболевания корью снизился на 38,9%.

В Одесскую область завезли 20 тыс. доз вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской ОГА, в ближайшее время вакцина поступит в местные лечебно-профилактические учреждения.

Заместитель начальника Департамента здравоохранения ОГА Оксана Рокунец-Сорочан отметила, что в области продолжат делать прививки для поддержания коллективного иммунитета жителей региона на уровне 95%.

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Она отметила, что за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, показатель заболевания в регионе корью снизился на 38,9%. В частности, зарегистрировано 55 случаев заболевания против 90 на прошлой неделе.

Напомним, председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов неоднократно обращался в Министерство здравоохранения с просьбой обеспечить регион необходимым количеством доз вакцины. На конец января эта потребность составляла 12 тыс. доз. болезни.

Как сообщал УНИАН, в 2017-2018 года в Одесском регионе от осложнений после кори умерли 10 человек, из которых из которых семеро дети.

В Одесской области – единственной в Украине - циркулирует, помимо прочих, генотип вируса кори B3 (Kabul), который провоцирует высокий уровень осложнений и, соответственно, смертности.

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