Ситуация с гриппом и ОРВИ в столице: показатели заболеваемости - ниже эпидемпорога

Спостерігається зростання захворюваності на 1,2% в порівнянні з попереднім тижнем.

В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 20,1%.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

По его информации, за 9-ю неделю эпидсезона (прошлую неделю) зарегистрировано 25 тыс. 890 больных гриппом и ОРВИ (за 8-ю неделю заболело 25 тыс. 586), то есть наблюдается рост заболеваемости.

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«По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается незначительное снижение уровня заболеваемости среди детского населения и рост среди взрослого населения. Так, взрослых заболело 10438 человек против 9950 за 8-ю неделю, рост на 4,7%, детей - 15452 против 15636, снижение на 1,2%», - отметил Поворозник.

В структуре заболеваемости дети составляют 59,7%, а на предыдущей неделе - 61,1%.

«Заболеваемость среди школьников осталась на уровне прошлой недели, 6253 случая, что составляет 40,5% от общего количества заболевших детей и 24,2% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью», - отметил Поворозник.

По его словам, в медицинские учреждения за 9-ю неделю эпидсезона госпитализированы 282 человека, из них 210 детей. За текущую неделю в кабинетах для прививки частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацию против гриппа сделали 68 человек, с начала эпидемического сезона - 27451 человек, из них 6537 - дети.

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Как отметил Поворозник, интенсивность эпидемического процесса в городе на уровне, характерном для данного периода года.

Он сообщил, что сейчас образовательный процесс в столице приостановлен в 19 школах.

«Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Днепровском районе (закрыто 15 школ полностью и 2 - частично). В Святошинском районе закрыта 1 школа полностью и 2 - частично, в Подольском районе - 1 полностью, в Соломенском районе - 2 полностью», - отметил чиновник.