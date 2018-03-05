В Киеве задержан бизнесмен, обеспечивавший лекарствами боевиков "ДНР"

Благодаря полученной от незаконного бизнеса прибыли злоумышленник содержал яхту в Ницце.

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали бизнесмена по подозрению в обеспечении медикаментами боевиков террористической организации "ДНР".

Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Житель Донецка при содействии главарей фейковых республики организовал поставки медикаментов из Украины через территорию РФ на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса. По документам лекарства якобы экспортировались в страны ближнего зарубежья, сделки проводились через ряд подконтрольных коммерсанту фирм, зарегистрированных в Украине», - говорится в сообщении.

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В СБУ отметили, что коммерческими структурами мужчина руководил дистанционно из временно оккупированного Донецка.

Ввозимую в «ДНР» продукцию он реализовывал в медицинские заведения, в частности те, где проходят лечение и реабилитацию боевики, причастные к совершению террористических актов и преступлений против мирного населения.

«Местному населению коммерсант реализовывал медпрепараты по ценам, завышенным в четыре-пять раз», - отметили в СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник платил все «налоги и сборы» в так называемый бюджет «ДНР», из которого финансируется деятельность незаконных вооруженных формирований боевиков.

«Полученная от незаконного бизнеса прибыль позволила дельцу содержать во французской Ницце собственную яхту и пользоваться во временно оккупированном Донецке новым автомобилем Bentley», - сказано в сообщении.

Сотрудники спецслужбы зафиксировали, что за свои сделки бизнесмен пытался получить из украинского бюджета возмещение НДС на сумму почти 4 миллиона гривен.

Злоумышленника задержали, когда он приехал на подконтрольную украинской власти территорию. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

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Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Кроме того, в Киеве и Харькове правоохранители провели обыски в офисах фирм, подконтрольных бизнесмену. Во время обысков изъяты деньги, черновая бухгалтерия и печати различных предприятий, задействованных в сделке.

Для блокирования канала финансирования террористической деятельности Государственной службой финансового мониторинга заблокировано движение средств на счетах предприятий, привлеченных к противоправной сделке, и на личных счетах организатора схемы. Продолжается досудебное следствие.