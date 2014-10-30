За сутки в зоне АТО погибло 7 военнослужащих, 11 ранены

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибло 7 украинских военнослужащих, 11 ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

"Всего за прошедшие сутки мы потеряли 7 наших военных, 11 военнослужащих получили ранения", - сказал Лысенко.

В частности, спикер сообщил, что вблизи села Петровское Волновахского района Донецкой области во время движения колонны сил АТО украинское подразделение, которое осуществлял прикрытие, обнаружил диверсионную группу террористов и вступил в бой.

"Часть диверсантов была уничтожена на месте. Остальные - отступили. Во время этого боя погибли 3 наших военнослужащих, 1 получил ранение", - добавил он.

Также Лысенко отметил, что еще одна колонна вступила в бой с террористами на севере зоны АТО на правом берегу реки Северский Донец. "Сейчас активность террористов сосредоточена в районе поселков Крымское и Сокольники Новоайдарского района", - добавил он.

Кроме того, Лысенко сообщил, что в указанном районе боевики дважды обстреляли из минометов украинский взводно-опорный пункт, а также под Крымским был обстрелян украинский блокпост из минометов 7 раз.