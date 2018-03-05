В школе-интернате на Черниговщине массово отравились дети

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины относительно ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.

В Черниговской области полиция расследует обстоятельства массового отравления детей в Борзнянской школе-интернате, которое произошло в конце февраля.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, по данному факту открыто уголовное производство о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.

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«Полиция и прокуратура области устанавливают причинувспышки острой кишечной инфекции, в результате которой пострадали 16 школьников, продолжаются противоэпидемические мероприятия», - говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие халатного или недобросовестного к ним отношения, если это нанесло существенный вред здоровью потерпевшего).

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 23-27 февраля в Борзнянскую центральную районную больницу были госпитализированы 16 воспитанников школы-интерната с признаками острой кишечной инфекции. Течение заболевания - легкой и средней тяжести. За контактными детьми установлено медицинское наблюдение.

Специалисты Черниговского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия, лабораторные исследования. По данным исследований, у 5 детей подтвержден диагноз «сальмонеллез».