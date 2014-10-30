В Киеве председатель медкомиссии военкомата получил взятку за освобождение от военной службы

В Киеве за получение взятки задержан председатель медицинской комиссии военного комиссариата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, взятку указанное лицо получило от гражданина Украины за признание последнего непригодным к военной службе по состоянию здоровья.

Должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Дарницкий районный суд Киева удовлетворил ходатайство военной прокуратуры Дарницкого гарнизона о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого.

Досудебное расследование продолжается, говорится в сообщении.