Сумской облсовет направил почти 30 млн грн на развитие паллиативной помощи

Соответствующее решение было принято сегодня, 2 марта, во время очередной сессии облсовета.

Сумской областной совет направил почти 30 млн гривен на развитие паллиативной помощи населению региона в 2018-2020 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня, 2 марта, во время очередной сессии облсовета: «за» проголосовали 46 из 53 присутствующих депутатов (всего в Сумском облсовете 64 депутата - УНИАН).

Цель областной программы развития паллиативной помощи в 2018-2020 гг. заключается в создании и развитии системы паллиативной помощи и ухода для обеспечения максимально возможного качества жизни людям с неизлечимой болезнью и ограниченным прогнозом жизни путем раннего выявления и контроля болевого синдрома и других проявлений болезни, устранении расстройств физиологических функций организма, социальной, духовной, психологической поддержке больного и его родных.

Читайте такжеВ Украине до 70 тысяч детей нуждаются в паллиативной помощи - ЮНИСЕФ«Программа является основой областной политики по паллиативной помощи взрослым и детям с онкологическими заболеваниями, больным СПИДом, пациентам с тяжелыми соматическими заболеваниями и пожилым людям, другим лицам, нуждающимся в паллиативной помощи», - говорится в документе.

Облсовет отметил, что согласно международным рекомендациям и стандартам для 45 млн населения Украины необходимо обеспечить 4,5 тыс. коек паллиативной помощи. В расчете на население Сумской области потребность в таких койках составляет более 100 единиц (для города Сумы - до 30 коек). А ежегодно в паллиативной помощи в Сумской области нуждается более 12 тыс. человек, в том числе 2 тыс. 105 человек со злокачественными новообразованиями, 10 тыс. 67 человек - с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 133 человека - со СПИДом и туберкулезом.

«Среди ожидаемых результатов выполнения программы - обеспечение потребности граждан Сумской области в паллиативной помощи на 90% благодаря созданию больницы «Хоспис» или открытию специализированных отделений в многопрофильных стационарных заведениях города Сумы и в других городах областного значения (госпитальных округах) по предоставлению паллиативной помощи и развитие службы паллиативной помощи и ухода на дому», - отмечается в решении облсовета.По предварительной оценке, расходы на финансирование мероприятий по выполнению программы составят 29 млн 597,9 тыс. грн, в том числе из областного бюджета - 42,9 тыс. грн, из местных бюджетов – 28,76 млн грн, из других источников - 795 тыс. грн. Ресурсное обеспечение в 2018 г. составит 9,9 млн грн, а в 2019 и 2020 - по 9,85 млн грн.

Также облсовет рекомендовал городским и районным советам утвердить соответствующие местные программы на 2018-2020 гг. ч учетом мероприятий, предусмотренных областной программой.