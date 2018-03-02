В Полтавской области за сутки спасатели извлекли из снежных заторов шесть «скорых»

В освобожденном из снежного плена автотранспорте находились 392 человека.

В Полтавской области из снежных заторов за прошлые сутки спасатели извлекли 286 грузовых и 25 легковых автомобилей, шесть «скорых» и два автобуса.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области, в течение суток подразделения ГСЧС привлекались к ликвидации последствий осложнения погодных условий.

«Оказана помощь 286 грузовым и 25 легковым автомобилям, 2 автобусам и 6 автомобилям скорой помощи, в которых находились 392 человека», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе ГУ ГСЧС в Полтавской области подчеркнули, что с целью оказания помощи людям в период значительного понижения температуры, местными органами власти на территории области установлено 111 пунктов обогрева.