В Одессе пройдут учения по профилактике вируса Эбола

В Одессе в четверг, 30 октября, пройдут учения по отработке мероприятий в случае попадания вируса Эбола международным морским путем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, 30 октября на территории Одесского морского торгового порта Министерством здравоохранения совместно с управлением здравоохранения ОГА и Управлением ГСЧС в Одесской области будут проведены совместные расширенные учения с целью отработки действий в случае попадании вируса Эбола на территорию региона через Черное море.

В том числе, будет отрабатываться заход в Одесский морской торговый порт «зараженного» судна, в связи с чем запланирована отработка блокирования распространения инфекции, взаимодействие медиков различной специализации, спасателей и т. д.

Как сообщалось, по данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв вспышки лихорадки Эбола в странах Западной Африки уже превысило 4,9 тыс. человек, более 10 тыс. инфицированы. Больше всего смертельных случаев зафиксировано в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее. Ранее первый случай заражения вирусом Эбола был подтвержден в Мали.

Эффективной вакцины против вируса пока не существует.