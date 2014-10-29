Суд вернул Украинскому обществу слепых базу отдыха в Киевской области

Хозяйственный суд Киева признал незаконной передачу в частную собственность имущества базы отдыха «Ивушка» Украинского общества слепых (УТОС) в поселке Козин Обуховского района Киевской области и вернул ее владельцу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, установлено, что в 2010 году частное предприятие на основании договора о совместной деятельности, заключенного с руководством Киевского учебно-производственного предприятия №3 УТОС, приобрело право собственности на имущество базы отдыха, а также право на пользование землей, на которой она расположена.

Однако, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, отчуждение имущества оздоровительного заведения состоялось без согласования с Центральным правлением УТОС. К тому же, земельный участок, на котором размещена «Ивушка», вообще не принадлежал Киевскому УПП №3, а является собственностью территориальной общины поселка Козин.

Учитывая то, что данный договор грубо нарушает интересы государства и граждан, прокуратурой Шевченковского района был предъявлен иск в суд с требованием признать его недействительным.