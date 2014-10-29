Жители Енакиево начали получать гуманитарную помощь от Рината Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", с 27 октября на Енакиевском металлургическом заводе работает центр выдачи гуманитарной помощи от Штаба Рината Ахметова. За это время жители города получили 575 продуктовых наборов. Всего для самых незащищенных категорий горожан в Енакиево отгружено 1500 пакетов гуманитарной помощи. Выдача происходит по предварительной записи и после получения талона.

Такая процедура упрощает получение гуманитарной помощи – в талоне указана дата, когда необходимо прийти за набором. Продуктовые наборы выдаются каждые 2 недели инвалидам 1-2 групп, инвалидам боевых действий в Афганистане, ВОВ, «детям войны», многодетным семьям, семьям с приемными детьми, детьми-инвалидами, одиноким матерям и пенсионерам. Гуманитарную помощь для перечисленных категорий горожан выдают ежедневно, с 9 до 15, кроме выходных, на территории завода.

Потребность в помощи очень высокая. По словам волонтера Ольги Ивановой, около двух тысяч человек в первый же день пришли за талонами на получение продуктового пакета.

Напомним, что из-за сложной ситуации в городе, отсутствия соцвыплат и ограниченной работы банков, у людей в Енакиево не хватает денег на жизненно важные продукты питания. В частности, это крупы, сгущенное молоко, растительное масло. Об этом свидетельствуют данные Гуманитарной карты ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей - http://dopomozhemo.tv/map.

Справка:

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.