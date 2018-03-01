Украинские ученые разработали уникальный гидроскальпель (видео)

13:39, 01 марта 2018
Новости регионов
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УНИАН

Его разработали ученые Национального авиационного университета. Операционный инструмент не режет, а рассекает ткани водой, не повреждая сосуды,пишет ТСН.

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Гидроскальпель успешно используется при удалении опухолей, а также во время операций на печени, желудке, кишечнике.

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