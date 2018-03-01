Украинские ученые разработали уникальный гидроскальпель (видео)

Операционный инструмент не режет, а рассекает ткани водой, не повреждая сосуды.

Украинские ученые разработали уникальный гидроскальпель: его уже используют волынские хирурги. Его разработали ученые Национального авиационного университета. Операционный инструмент не режет, а рассекает ткани водой, не повреждая сосуды,пишет ТСН. Читайте такжеКитайские ученые провели уникальный эксперимент по редактированию ДНК Гидроскальпель успешно используется при удалении опухолей, а также во время операций на печени, желудке, кишечнике.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter