За сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный
15:19, 29 октября 2014Новости регионов
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Об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге
Фото: УНИАН
За сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, один боец получил ранение.
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