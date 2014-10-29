За сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, один боец получил ранение.