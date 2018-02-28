В Кропивницком из-за гриппа умерла 45-летняя женщина

Женщина обратилась за медицинской помощью на 7-й день болезни.

В Кропивницком от гриппа умерла 45-летняя женщина. Как сообщили УНИАН в Кировоградском областном лабораторном центре, вчера, 27 февраля, в областной больнице умерла 45-летняя женщина, жительница Новгородковского района. Читайте такжеНа Киевщине из-за гриппа умерла 7-летняя девочкаВ умершей обнаружили РНК вируса гриппа типа В. Женщина заболела 20-21 февраля, но обратилась за медицинской помощью на 6-7 день болезни.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter