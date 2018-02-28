В Кропивницком из-за гриппа умерла 45-летняя женщина

17:19, 28 февраля 2018
Новости регионов
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УНІАН

Как сообщили УНИАН в Кировоградском областном лабораторном центре, вчера, 27 февраля, в областной больнице умерла 45-летняя женщина, жительница Новгородковского района.

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Женщина заболела 20-21 февраля, но обратилась за медицинской помощью на 6-7 день болезни.

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Теги: #грипп и ОРВИ#смерть из-за гриппа