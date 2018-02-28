На Киевщине задержали преступников, которые сбывали наркотики и сильнодействующие лекарства

Во время обысков обнаружено и изъято наркотиков на общую сумму почти 1 млн грн.

Оперативники прокуратуры Киевская области совместно с сотрудниками ГУ НПУ в Киевской области обезвредили преступную группировку, которая занималась сбытом наркотических и сильнодействующих лекарственных средств.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, во время обысков обнаружено и изъято наркотиков на общую сумму почти 1 млн грн.

Читайте такжеВ Киевской области ликвидировали нарколабораторию по изготовлению амфтемина«В среду, 28 февраля, прокуратурой Киевской области совместно с областной полицией обезврежена преступная группировка, которая занималась сбытом наркотических и сильнодействующих лекарственных средств на территории Киевской области и Киева», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав группы входили пять человек. Во время обысков по адресам их проживания, а также в местах хранения и распространения наркотиков правоохранители обнаружили и изъяли 400 г метадона на сумму 700 тыс. грн, 300 таблеток «Соната» и 300 таблеток «Димедрола» на общую сумму 200 тыс. грн, кроме того телефоны, банковские карты и предметы, внешне похожие на пистолеты.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам, добавили в прокуратуре.