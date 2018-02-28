В Киеве снижаются показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ

По сравнению с предыдущей неделей, наблюдается снижение заболеваемости за счет детского населения.

В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 18,5%.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения.

Как сообщается, интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для данного периода года.

Читайте такжеВ школах Херсона из-за гриппа и ОРВИ объявлен карантин«За 8-ю неделю эпидсезона зарегистрировано около 25,6 тыс. больных гриппом и ОРВИ, что на 8% ниже, чем за предыдущую неделю. Таким образом показатель заболеваемости составил 874,5 (7-я неделя - 944,6) и ниже эпидемического порога на 18,5%», - говорится в сообщении.

В Департаменте информируют, что, по сравнению с предыдущей неделей, наблюдается снижение заболеваемости за счет детского населения, однако отмечается незначительный рост среди взрослого населения. Так, взрослых заболело 9950 чел. против 9026 - 7-я неделя (рост на 9,3%), детей - 15636 против 18612 (снижение на 19%).

В учреждения здравоохранения за 8-ю неделю госпитализированы 273 человека, из них 192 ребенка. Среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 37,1%, то есть 6253 случая, что составляет 40% от общего количества заболевших детей и 24,4% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.

За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацию против гриппа прошли 163 человека, с начала эпидемического сезона - около 27 тыс. человек, из них 6,5 тыс. детей. Эпидемиологический надзор за состоянием заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается.

«Сейчас наблюдается положительная динамика по возобновлению образовательного процесса в столичных школах. Всего в городе возобновили обучение 137 общеобразовательных учебных заведений, где образовательный процесс был полностью приостановлен. Также полностью вовобновили обучение в 15 школах, где занятия прекращались в отдельных классах», - отмечают в КГГА.

Читайте такжеВ Черновцах снижается уровень заболеваемости ОРВИ среди детейПо информации Департамента образования и науки, молодежи и спорта, до сих пор приостановлен учебный процесс в 59 школах города. Из них в 40 школах - полностью, а еще в 19 учебных заведениях - поклассово. Наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Днепровском районе (закрыто 7 школ полностью и 6 - поклассово).