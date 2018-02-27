В Мелитополе из-за гриппа и ОРВИ объявлен карантин на две недели
11:09, 27 февраля 2018Новости регионов
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Карантин объявили и в детских садах.
Карантин объявлен на две недели / УНИАН
В Мелитополе с сегодняшнего дня, 27 февраля, карантин по гриппу и ОРВИ объявлен карантин.
В учебных заведениях занятия отменили на две недели, передает ТСН.
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Знание наверстают дистанционно, после возобновления занятий в школах.
Карантин также объявили в детских садах, хотя их не закрыли для посещения.
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