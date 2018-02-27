В Мелитополе из-за гриппа и ОРВИ объявлен карантин на две недели

11:09, 27 февраля 2018
Новости регионов
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УНИАН

В учебных заведениях занятия отменили на две недели, передает ТСН.

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Знание наверстают дистанционно, после возобновления занятий в школах.

Карантин также объявили в детских садах, хотя их не закрыли для посещения.

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Теги: #грипп и ОРВИ