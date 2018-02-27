На Черниговщине с отравлением госпитализированы 14 детей из школы-интерната

Причину вспышки острой кишечной инфекции пока не называют.

В Черниговской области с отравлением в местную больницу госпитализированы 14 воспитанников школы-интерната.

Об этом сообщили в Черниговском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

Читайте такжеВ Киеве в ресторане японской кухни "Евразия" снова отравились посетителиСогласно сообщению, среди учеников Борзнянской общеобразовательной школы-интерната зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Пострадали ученики 1-го, 4-го, 6-го, 9-го и 10-го классов. Сегодня, 26 февраля, в Борзнянскую центральную районную больницу госпитализированы 14 больных детей. Течение заболевания - легкой и средней тяжести.

За контактными детьми установлено медицинское наблюдение. Специалисты Черниговского областного лабораторного центра Минздрава проводят противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия, лабораторные исследования.

Причину вспышки острой кишечной инфекции пока не называют.