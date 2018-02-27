Государству возвращен санаторий в Одесской области

Исковые требования заключались в истребовании зданий и сооружений санатория общей площадью почти 2,5 тыс. кв. м, расположенных на побережье Черного моря.

В Одесской области в собственность государства возвращен санаторий «Затока».

Читайте такжеЭкс-директор кардиологического санатория НАНУ незаконно передал частнику помещенияКак сообщили УНИАН в прокуратуре Одесской области, накануне апелляционным хозяйственным судом удовлетворен иск Белгород-Днестровской местной прокуратуры в интересах государства к обществу с ограниченной ответственностью.

Исковые требования заключались в истребовании зданий и сооружений санатория общей площадью почти 2,5 тыс. кв. м, расположенных на побережье Черного моря.

Основанием для иска стало незаконное отчуждение из собственности государства спорного имущества, а именно 53 домиков, которые предприятие оформило в частную собственность на основании судебных решений.

В настоящее время отделением Фонда госимущества принимаются меры по регистрации права собственности на имущество санатория.