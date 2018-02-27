В Харькове зафиксирована вспышка кори (видео)
09:57, 27 февраля 2018Новости регионов
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В последние дни в больницы госпитализированы четверо больных.
Все заболевшие корью были вакцинированы / REUTERS
В Харькове зафиксирована вспышка кори.
За последние три дня в харьковские больницы госпитализированы четверо людей: трое взрослых и один ребенок, пишет ТСН.
Читайте такжеВ столице с начала февраля зарегистрировано 45 случаев заболевания корью Сейчас все они в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков. Все имели по две прививки от кори.
Трое взрослых, вероятно, подхватили корь не в Харькове. Все они недавно путешествовали по Украине и заграницей.
С начала года в городе и области зарегистрировано 8 случаев заболевания корью.
Вспышка кори в Харькове: за последние три дня в больницу попали четыре человека
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