В Харькове зафиксирована вспышка кори (видео)

В последние дни в больницы госпитализированы четверо больных.

В Харькове зафиксирована вспышка кори.

За последние три дня в харьковские больницы госпитализированы четверо людей: трое взрослых и один ребенок, пишет ТСН.

Читайте такжеВ столице с начала февраля зарегистрировано 45 случаев заболевания корью Сейчас все они в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков. Все имели по две прививки от кори.

Трое взрослых, вероятно, подхватили корь не в Харькове. Все они недавно путешествовали по Украине и заграницей.

С начала года в городе и области зарегистрировано 8 случаев заболевания корью.