В школах Херсона из-за гриппа и ОРВИ объявлен карантин

Планируется, что карантин продлится до субботы, 3 марта, включительно.

В школах Херсона из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ со вторника, 27 февраля, будет приостановлен учебно-воспитательный процесс.

Читайте такжеВ Черновцах снижается уровень заболеваемости ОРВИ среди детейКак сообщили в отделе общественных связей Херсонского городского совета, соответствующее решение было принято сегодня на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Планируется, что карантин продлится до субботы, 3 марта, включительно.

Также отмечается, что соответствующее распоряжение подписал мэр Херсона Владимир Миколаенко.