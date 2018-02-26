В школах Херсона из-за гриппа и ОРВИ объявлен карантин
16:31, 26 февраля 2018Новости регионов
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Планируется, что карантин продлится до субботы, 3 марта, включительно.
Карантин продлится до субботы, 3 марта, включительно / УНИАН
В школах Херсона из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ со вторника, 27 февраля, будет приостановлен учебно-воспитательный процесс.
Читайте такжеВ Черновцах снижается уровень заболеваемости ОРВИ среди детейКак сообщили в отделе общественных связей Херсонского городского совета, соответствующее решение было принято сегодня на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Планируется, что карантин продлится до субботы, 3 марта, включительно.
Также отмечается, что соответствующее распоряжение подписал мэр Херсона Владимир Миколаенко.
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