В школах Херсона из-за гриппа и ОРВИ объявлен карантин

16:31, 26 февраля 2018
Новости регионов
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УНИАН

Читайте такжеВ Черновцах снижается уровень заболеваемости ОРВИ среди детейКак сообщили в отделе общественных связей Херсонского городского совета, соответствующее решение было принято сегодня на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Планируется, что карантин продлится до субботы, 3 марта, включительно.

Также отмечается, что соответствующее распоряжение подписал мэр Херсона Владимир Миколаенко.

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Теги: #карантин#грипп и ОРВИ