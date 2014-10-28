Гуманитарный штаб Ахметова обеспечил продуктовыми наборами противотуберкулезные диспансеры Донбасса

Гуманитарный штаб Рината Ахметова обеспечил продуктовыми наборами противотуберкулезные диспансеры Донецкой области.

На прошлой неделе Гуманитарный штаб Рината Ахметова осуществил поставку продуктовых наборов для сотрудников противотуберкулезных учреждений Донецкой области, находящихся в зоне проведения АТО.

Всего для сотрудников пяти учреждений - Донецкой Областной клинической туберкулезной больницы, районного противотуберкулезного диспансера Еленовки, городского противотуберкулезного диспансера Горловки, Шахтерска и Макеевки - Штаб передал 1000 продуктовых наборов, распределенных согласно количеству персонала в каждом из диспансеров.

«Медицинские работники противотуберкулезных учреждений, находящихся в зоне проведения АТО, более 4-х месяцев не получали зарплату, и практически остались без средств к существованию, - говорит Владислав Денисенко, координатор направления «Гуманитарная помощь» Штаба. - До боевых действий Фонд Рината Ахметова реализовывал в области региональную программу по борьбе с туберкулёзом, мы часто контактировали с руководителями учреждений. Именно поэтому, когда возникла сложная ситуация, они уже знали, к кому обращаться за помощью».

Благотворительный фонд Рината Ахметова еще в 2007 году запустил программу по преодолению эпидемии туберкулеза в Донецкой области. В рамках программы осуществлялись мероприятия по улучшению управления туберкулезной службы, создавалась система мониторинга и оценки противотуберкулёзных мероприятий, закупалось лабораторное и медицинское оборудование, оказывалась материальная помощь больным туберкулёзом, организовывались информационные мероприятия по вопросам туберкулёза среди населения.

Справка:

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.