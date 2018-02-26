Возобновлено обучение в школах после двухнедельного карантина.

В Черновцах снижается уровень заболеваемости ОРВИ среди детей, поэтому сегодня, 26 февраля, возобновлены занятия во всех общеобразовательных школах после двухнедельного карантина.

Читайте такжеВ Киеве из-за заболеваемости детей гриппом и ОРВИ закрыто более 170 школКак сообщил начальник управления образования Черновицкого горсовета Сергей Мартынюк, по состоянию на пятницу, 23 февраля, в Черновцах уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди школьников был ниже эпидпорога, в связи с чем было принято решение о возобновлении учебного процесса.

«По информации родителей, 16 февраля было 20% больных, а по состоянию на пятницу - 11,4%. Среди 43-х учебных заведений города не было ни одного, где эпидпорог превышал 20 процентов», - сказал Мартынюк.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах с 8 февраля был объявлен карантин во всех школах в связи с ростом заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями.

16 февраля карантин продлили до 23 февраля.

Справка УНИАН. В Черновцах функционирует 50 общеобразовательных учебных заведений коммунальной формы собственности.