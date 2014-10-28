Пациенты с туберкулезом и СПИДом на оккупированных территориях лишены медпомощи

Пациенты с социально опасными болезнями, проживающие на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, лишены полноценной медицинской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила и.о. председателя Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям Елена Ещенко в ходе заседания Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу.

По ее словам, пациентам с социально опасными болезнями как, например, СПИД и туберкулез, ограничен доступ к государственным медицинским программам лечения потому, что они «не воспринимаются боевиками как жизненно необходимые».

«Затруднена доставка противотуберкулезных препаратов в регионы, неподконтрольные украинскому правительству, затруднен вывоз пациентов, что исключает медицинское наблюдение за такими пациентами. Также затруднена доставка образцов материалов для своевременного диагноза («туберкулез», «СПИД» и др.). Это приводит к несвоевременному диагностированию и невозможности мониторинга, эффективности лечения. Группам риска недоступны минимальные пакеты по профилактике опасных инфекций. Актуальны и кадровые проблемы, врачи выезжают из опасных мест», - подчеркнула Ещенко.

Вместе с тем она сообщила, что в зоне АТО работают 7 общественных организаций, которые занимаются ВИЧ-инфицированными людьми, - 1 в Луганской, 6 в Донецкой, в оккупированной зоне: 1 в Луганской и 5 в Донецкой.

Ещенко обнародовала обращение медиков к руководству АТО и губернаторам с просьбой обеспечить своевременное получение грузов с лекарствами, в частности для проведения заместительной терапии.