В Донецком медуниверситете - задолженность по выплате зарплат и стипендий

В Донецком национальном медицинском университете заявляют о задолженности по выплате зарплат и стипендий на сумму в более 27 млн. гривень.

Об этом говорится в переданном УНИАН открытом письме трудового коллектива Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Арсению Яценюку и председателю Государственной казначейской службы Татьяне Слюз.

«В настоящее время более чем двухтысячный коллектив сотрудников лишен возможности полноценно работать и получать заработную плату. С июля 2014 года по настоящее время заблокированы счета ДонНМУ в отделении Государственного казначейства Украины», - говорится в письме.

«В связи с этим образовалась общая задолженность в сумме 27 834 245 грн, в т.ч. по выплате заработной платы сотрудникам университета свыше 21 млн грн, стипендии - свыше 422 тыс. грн, из них детям-сиротам - 203 тыс. грн, за коммунальные услуги - почти 535 тыс. грн и пр. Не возвращены денежные средства за обучение лицам, которые были вынуждены отчислиться в виду проведения АТО, в суме 103,4 тыс. грн», - отмечается в документе.

Также авторы письма «глубоко обеспокоены тем, что в настоящее время не осуществляется конституционное право на учебу студентов, которые не смогли выехать из Донецкой области, на получение высшего образования..».

Авторы письма просят учесть также, что качественный учебный процесс возможен лишь на современной учебной и клинической базе (ДонНМУ расположен на 48 клинических базах медицинских учреждений города).

Обращаясь к Порошенко, Яценюку и Слюз, авторы письма просят «разрешить роботу ДонНМУ согласно законодательству Украины, выданным лицензиям и сертификатам МОН Украины на территории г. Донецка, возобновить финансирование обучения студентов по госзаказу, первоочередных потребностей университета и решить вопрос о выдаче дипломов государственного образца выпускникам 2015 года и сертификатов врачам-интернам».

«Рассчитываем на Ваше понимание и поддержку и гарантируем качественную подготовку специалистов. Уверены, что Вы не оставите на произвол судьбы многочисленный коллектив сотрудников и их семьи», - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку в Донбассе. Сначала РФ поставляла тяжелое вооружение террористам в Луганской и Донецкой областях, а в августе – практически открыто ввела на Донбасс свои регулярные войска.

1 октября министр образования Сергей Квит заявил, что высшие учебные заведения на временно оккупированных террористами территориях на востоке Украины не будут работать, они будут перенесены.

"Речь идет о высших учебных заведениях на временно оккупированных территориях на востоке Украины, они не будут работать. То есть, если кто-то будет объявлять, что на самом Луганске какие-то высшие учебные заведения начали учебный год, это - неправда, это - нелегально, мы это не признаем, и никаких наших дипломов (выдавать) не будем", - сказал министр.

"Наша политика следующая: мы готовы выводить оттуда все вузы, мы уже лучшие вузы самого Луганска вывели, они работают на территории Украины, но вне пределов Луганска. Один финансовый университет выведен в пределах Донецкой области. В пределах Донецкой области на подконтрольных Украине территориях работают 8 университетов, в Луганской - 2", - объяснил Квит.