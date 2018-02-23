В Сумах из-за гриппа и ОРВИ объявлен карантин в школах

Возобновить занятия в общеобразовательных школах и внешкольных учебных заведениях планируют с 4 марта.

В Сумах из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ с понедельника, 26 февраля, введен карантин в средних общеобразовательных школах города.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня, 23 февраля, приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

О ситуации с заболеваемостью в областном центре во время заседания комиссии доложила и. о. начальника отдела здравоохранения городского совета Елена Чумаченко.

Читайте такжеВ Киеве из-за заболеваемости детей гриппом и ОРВИ закрыто более 170 школПо ее информации, на текущей неделе зарегистрировано 2000 970 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 14,5% больше, чем на предыдущей неделе. Среди заболевших 64% - дети в возрасте до 18 лет.

«На этой неделе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Сумах превысил порог эпидемии. В течение недели были госпитализированы 150 сумчан, среди которых 85% - дети. В связи с тем, что в некоторых школах раньше был приостановлен учебный процесс, количество госпитализированных школьников несколько уменьшилось. Однако на сегодняшний день в стационаре городской детской клинической больницы Святой Зинаиды находится 148 больных. В связи с этим дополнительно развернуто 30 коек в дерматологическом отделении», - отметила Чумаченко.

По данным начальника городского управления образования и науки Антонины Данильченко, по состоянию на 23 февраля в Сумах не работают 11 школ, шесть из них должны были возобновить работу в понедельник, 26 февраля, а в некоторых школах были приняты карантинные меры в отношении отдельных классов. Детские сады работали в обычном режиме.

Читайте такжеШколы Ивано-Франковска закрыли на карантин из-за эпидемии гриппа (видео)Заслушав информацию от специалистов Сумского областного гидрометеорологического центра и управления Госпродпотребслужбы в г. Сумах, члены комиссии решили ввести карантин в учреждениях общего среднего образования города до 3 марта включительно, перевести детские сады на дежурный режим работы, запретить работу внешкольных учебных заведений, а также проведение массовых мероприятий.