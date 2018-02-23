Треть киевлян считают, что уровень медобслуживания в столице плохой или очень плохой

Киевляне оценили медицинское обслуживание в столице на уровне несколько ниже среднего.

Киевляне оценивают медицинское обслуживание в столице на уровне несколько ниже среднего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил эксперт Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Максим Паращевин, ссылаясь на результаты проведенного социологического исследования.

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«Большая часть, хотя она меньше половины, оценила медобслуживания в столице на уровне среднего. Но доля тех, кто дал негативную оценку - она где-то вдвое превышает тех, кто дал положительную... Если выходить на обобщенную оценку, то она, скорее, несколько ниже средней. То есть, не очень плохая, но ниже средней», - сказал Паращевин.

Респондентам предлагалось дать оценку по 5-балльной шкале, где «1» - очень плохо, а «5» - отлично.

Так, 40,8% киевлян оценили уровень медицинского обслуживания как средний (дали оценку «3»). В то же время очень плохую или плохую оценку дали, соответственно 18,8% и 14% - в целом 32,8%, а очень хорошую или хорошую - соответственно 2% и 13,2% - в целом 15,2%. Еще 11,2% опрошенных не смогли определиться.

Как отмечают социологи, оценки уровня медицинского обслуживания существенно зависят от возраста. В частности, лучшие оценки дали представители молодежи и старшего поколения. Так, среди молодежи низкие оценки (1 или 2 балла по 5-бальной шкале) дали 27%, среди лиц старше 59 лет - 30%, наиболее негативными оценки оказались в средней возрастной группе (30-59 лет) - около 36%. А вот высокие положительные оценки давали примерно одинаковые доли (около 14-17%) в разных возрастных группах.

Согласно результатам опроса, обращение в государственные больницы почти вдвое превышает обращение в частные медицинские учреждения (64,1% и 34,7%). И оценки качества полученных при этом медицинских услуг существенно отличаются: если среди пациентов государственных медицинских учреждений около 23% поставили плохие оценки (1 или 2 балла по пятибалльной шкале), то среди пациентов частных заведений такие оценки дали менее 1%; зато высокие оценки (4 и 5 баллов) выбрали около 93% пациентов частных заведений, и вдвое меньше (47%) пациентов государственных учреждений.

Читайте такжеЛишь десятая часть киевлян знает о сути реформ в украинской медицине - опросБольшинство (58%) пациентов, которые обращались в государственные медицинские учреждения, в той или иной степени платили за полученные услуги (наличными по квитанции или без нее - 20,2% и 19,1% соответственно, благотворительный взнос - 8,8%, подарок - 9,9%); 38,9% пациентов государственных учреждений указали, что получали услуги бесплатно, а около 5% не дали ответа. Получение бесплатных услуг чаще отмечали молодые люди (40% респондентов 18-29 лет) и люди старшего возраста (35% среди лиц старше 59 лет), тогда как в средней возрастной группе бесплатно получали медицинские услуги только 20% тех, кто обращался за услугами.

Сумма средств, которые пациенты платили за медицинские услуги в государственных учреждениях, в основном была или умеренной, не существенной для бюджета для 36,3% пациентов; была ощутимой, но не критической для 33,8% пациентов. А для 19,4% пациентов соответствующая сумма оказалась слишком обременительной (среди лиц старшей возрастной категории уже 31% отметили критичность для своего бюджета медицинских выплат).

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) 16-20 января. Погрешность не превышает 4,5%.