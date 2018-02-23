Лишь десятая часть киевлян знает о сути реформ в украинской медицине - опрос

Половина киевлян не ознакомлена с принципами правительственной реформы системы здравоохранения в Украине.

Лишь десятая часть киевлян знает в сути реформ в украинской медицине и почти половина киевлян (48,8%) не знают о принципах предложенной правительством реформы системы здравоохранения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, обнародованные на пресс-конференции экспертом Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Максимом Паращевиным.

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Согласно полученным результатам, 24% респондентов ответили, что «кое-что слышали» о принципах реформы, а 24,8% - что «не знают ничего». В то же время, считают, что достаточно подробно знают о принципах реформирования сферы 12,8% опрошенных. А 36,8% сказали, что знают об «общих принципах медицинской реформы». Затруднились с ответом 1,6% респондентов.

Среди конкретных составляющих запланированной реформы системы здравоохранения наиболее часто упоминалось заключение контрактов между пациентами и врачами, что будет гарантировать получение бесплатного медицинского лечения на первичном звене (64% от тех респондентов, которые отметили какую-то из составляющих).

На втором месте по частоте упоминаний (с большим отрывом) идет внедрение общегосударственного медицинского страхования для всех граждан с использованием имеющихся бюджетных средств, из которых будут оплачивать медицинские услуги на месте лечения (29% от тех, кто знает о каких-то составляющих).

Еще около 11% знакомых с реальными шагами медицинской реформы отметили увеличение зарплаты врачей как минимум на 100% благодаря внедрению механизма контрактов между пациентом и врачом, выплат медицинскими страховыми государственными и частными компаниями и внедрение системы, когда пациенты с рецептами от врачей бесплатно или с небольшой доплатой будут получать в аптеках некоторые лекарства (от диабета 2-го типа, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний).

Реже респонденты называли такой шаг, как создание Центров общественного здоровья в каждой области (около 2% знакомых с реальными шагами медицинской реформы).

Как отмечают социологи, согласно полученным в ходе исследования данных, почти 70% киевлян поддерживают необходимость проведения реформы здравоохранения в Украине. Но, как заметил Паращевин, это не следует привязывать к предложенной правительством реформе, а следует воспринимать как необходимость менять всю систему медицинской помощи.

Согласно результатам опроса, 64,8% киевлян оценили реформу системы здравоохранения как насущное дело; еще 16,8% считают ее необходимой, но не такой насущной, чтобы заниматься ею немедленно. Против реализации медицинской реформы высказались 8,8% опрошенных и еще 9% не смогли определиться.

Отрицательное отношение к этой реформе более распространено среди людей старшего возраста (среди них 18% высказались против реформы).

Кроме того, более половины киевлян - 59,4% не знают сегодня, кто является их семейным врачом. Знают своих семейных врачей и имеют с ними контракт 10,6% опрошенных, а 28,4% ответили, что знают своего врача, но еще не заключили с ним контракт. Затруднились с ответом 1,6% респондентов.

Читайте такжеНардепы снова требуют уволить Супрун и отменить медреформуСамый низкий уровень знания о своих семейных врачах продемонстрировали лица в возрасте 18-44 года (уровень незнания своих врачей достигает 67%), тогда как относительно высоким (хотя все равно невысоким) уровень такой осведомленности среди киевлян старше 59 лет (52% из которых знают этих врачей).

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии (КМИС) 16-20 января. Погрешность не превышает 4,5%.