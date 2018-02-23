В одной из больниц на Николаевщине шесть лет прятали новый маммограф

За эти годы простоя на сыром складе аппарат вышел из строя.

Медицинский скандал на Николаевщине - в Первомайской больнице шесть лет скрывали новый маммограф, пока тот не вышел из строя, не проработав ни дня.

Читайте такжеМедзаведения Сумщины получили оборудование на 32 млн грнЧитайте такжеделать маммографию в частной Медики говорят, что сначала использовать государственный аппарат не имели права, поскольку за него Министерство не заплатило производителю. Сделали это только через три года. Когда же включили аппарат, он оказался сломанным. А отремонтировать его больница не может.

«Срок гарантии истек и поставщик из России не принял на себя обязательства по дальнейшему обслуживанию, а при включении аппарата стало известно, что он не работает. Ни запчастей, ничего нет, поэтому сложилась такая ситуация», - заявил пресс-секретарь Николаевского областного управления здравоохранения Юрий Багрянцев.