В Киеве из-за заболеваемости детей гриппом и ОРВИ закрыто более 170 школ

Найбільша кількість відсутніх через захворюваність на грип і ГРВІ спостерігається у Шевченківському (закрито 31 школу) та Оболонському (закрито 22 школи повністю та 2 покласово) районах.

В Киеве приостановлен учебный процесс в 173 школах полностью и в 36 - поклассово.

Об этом сообщил первый заместитель председателя столичной горгосадминистрации Николай Поворозник, информирует пресс-служба КГГА.

Читайте такжеНа Киевщине из-за гриппа умерла 7-летняя девочка«Сейчас приостановлен учебный процесс в 173 школах полностью и в 36 - поклассово. Наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Шевченковском (закрыта 31 школа) и Оболонском (закрыто 22 школы полностью и 2 поклассово) районах. Наименьшее количество школ, где приостановлен учебный процесс, в Днепровском районе (закрыто 8 школ полностью и 10 поклассово)», - сообщил Поворозник.

При этом, по его словам, в 34 школах возобновлены образовательные процессы: в 32 школах полностью и в 2 - поклассово.

Он отметил, что с начала недели отмечена положительная динамика возобновления образовательного процесса в учебных заведениях столицы.

«По состоянию на понедельник учебный процесс был приостановлен в 205 школах полностью и в 28 - поклассово. Уверен, что при соблюдении рекомендаций медиков по лечению и при обеспечении соответствующих санитарных условий во время эпидемического сезона пик заболеваемости будет пройден и все учебные заведения вернутся к работе в обычном режиме», - отметил Поворозник.