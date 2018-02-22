Сумская областная больница получит ангиограф стоимостью 23 млн грн

Ангиограф позволит вовремя диагностировать у пациентов заболевание сердечно-сосудистой системы и предотвратить риск возможных осложнений.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках проекта Кабинета министров о создании интервенционных кардиологических центров вручил сертификат на получение интервенционной ангиографической системы Philips коммунальному учреждению Сумского областного совета «Сумская областная клиническая больница».

Читайте такжеГройсман заявил, что в регионах есть проблемы с распределением средств для программы "Доступные лекарства" Как передает корреспондент УНИАН, глава правительства передал сертификат главврачу медицинского учреждения Владимиру Гороху сегодня, 22 февраля, во время рабочей поездки в Сумскую область.

По информации начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко, это один из самых современных в мире аппаратов, который осуществляет высокотехнологичный рентгеноконтрастный метод исследования сосудов, и который отражает их анатомию, функциональное состояние и используется для диагностики патологии артерий и вен.

«Ангиограф позволит вовремя диагностировать у пациентов заболевания сердечно-сосудистой системы и предотвратить риск возможных осложнений. Его стоимость составляет 23 миллиона гривен, из которых половина сумма была выделена из областного бюджета Сумской области, другая же половина - субвенция от государства. Открыть отделение ангиографии в областной больнице планируется уже к концу второго квартала этого года», - отметил Бутенко.

В свою очередь премьер-министр рассказал, что, работая мэром Винницы, он установил в местной больнице ангиограф еще в 2007 году, и уже в первый год были снижены в разы показатели смертности и инвалидности. Поэтому сегодня, возглавляя правительство, он понимает важность и необходимость этого оборудования для всей Украины.

Читайте такжеГройсман в очередной раз пообещал новую систему здравоохранения«Это не просто помощь, это наше требование и планы - создать в государстве сеть современных кардиоцентров, которые бы могли спасать людям жизнь. Ведь в Европе от этих болезней умирает вдвое меньше пациентов, чем у нас. Поэтому нам есть на кого равняться», - подчеркнул Гройсман.

Во время церемонии вручения сертификата премьер-министр договорился с представителями городской и областной власти региона о разработке новых направлений реформирования вторичной и третичной медицины в Сумской области.