Из-за гриппа и ОРВИ в Кропивницком закрывают школы (видео)

11:51, 22 февраля 2018
Новости регионов
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УНІАН

Ученики большинства школ, а это почти двадцать тысяч школьников, пошли на вынужденные каникулы, пишет ТСН .

В 24 учебных заведениях объявили карантин вчера, еще в пяти - сегодня.

Несмотря на то, что  уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кропивницком, не дотиг масштаба эпидемии, чиновники решили перестраховаться.

Занятия в школах возобновятся ориентировочно 26 февраля. 

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Теги: #карантин#грипп и ОРВИ