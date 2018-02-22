Из-за гриппа и ОРВИ в Кропивницком закрывают школы (видео)
11:51, 22 февраля 2018Новости регионов
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Занятия у школах возобновятся ориентировочно 26 февраля.
У 24 учебных заведениях Кропивницкого объявили карантин / УНІАН
Из-за гриппа и ОРВИ в Кропивницком закрывают школы.
Ученики большинства школ, а это почти двадцать тысяч школьников, пошли на вынужденные каникулы, пишет ТСН .
В 24 учебных заведениях объявили карантин вчера, еще в пяти - сегодня.
Несмотря на то, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кропивницком, не дотиг масштаба эпидемии, чиновники решили перестраховаться.
Занятия в школах возобновятся ориентировочно 26 февраля.
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