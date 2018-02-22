Из-за гриппа и ОРВИ в Кропивницком закрывают школы (видео)

Занятия у школах возобновятся ориентировочно 26 февраля.

Из-за гриппа и ОРВИ в Кропивницком закрывают школы.

Ученики большинства школ, а это почти двадцать тысяч школьников, пошли на вынужденные каникулы, пишет ТСН .

В 24 учебных заведениях объявили карантин вчера, еще в пяти - сегодня.

Несмотря на то, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кропивницком, не дотиг масштаба эпидемии, чиновники решили перестраховаться.