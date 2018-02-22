В военный госпиталь в зоне АТО передали новейшее медоборудование (видео)

10:18, 22 февраля 2018
Новости регионов
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Фото: ТСН

Медаппаратура уже на передоваой, пише ТСН.

В 66-й военный госпиталь в зоне АТО благотворители передали два современных операционных стола и лампы, а также функциональные кровати. Это облегчит работу хирургам и поможет военныи чувствовать себя комфортнее. 

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Теги: #медоборудование#военная медицина#помощь армии