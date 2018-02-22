В военный госпиталь в зоне АТО передали новейшее медоборудование (видео)
10:18, 22 февраля 2018Новости регионов
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Оно облегчит работу военным медикам.
В 66-й военный госпиталь передали современное медоборудование / Фото: ТСН
В военный госпиталь в зоне АТО передали новейшее медоборудование.
Медаппаратура уже на передоваой, пише ТСН.
В 66-й военный госпиталь в зоне АТО благотворители передали два современных операционных стола и лампы, а также функциональные кровати. Это облегчит работу хирургам и поможет военныи чувствовать себя комфортнее.
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