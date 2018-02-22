В военный госпиталь в зоне АТО передали новейшее медоборудование (видео)

Оно облегчит работу военным медикам.

В военный госпиталь в зоне АТО передали новейшее медоборудование.

Медаппаратура уже на передоваой, пише ТСН.

В 66-й военный госпиталь в зоне АТО благотворители передали два современных операционных стола и лампы, а также функциональные кровати. Это облегчит работу хирургам и поможет военныи чувствовать себя комфортнее.