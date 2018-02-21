В Киеве в ресторане японской кухни "Евразия" снова отравились посетители
В Киеве зафиксировано отравление среди посетителей ресторана японской кухни "Евразия".
Об этом сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе Украины.
Читайте такжеКоличество больных, которые отравились в "Евразии", возросло до 26 человекПо информации Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, вероятно связанных с употреблением пищи в заведении общественного питания «Евразия» (ООО «ДИЕКС ГРУППА»), работающего по адресу: г.. Киев, проспект Победы 84 В.
Все больные связывают свое заболевание с употреблением пищи в ресторане "Евразия". Специалисты начали проведение внепланового мероприятия (обследования) ООО «ДИЕКС ГРУППА», с отбором образцов пищевых продуктов для проведения лабораторных исследований.
Эпидемиологическое расследование продолжается
Ситуация находится на контроле Госпродпотребслужбы в Киеве.