В Черниговской области больной корью сбежал из больницы

16:13, 20 февраля 2018
Новости регионов
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УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Виктор Ляшко.

Читайте такжеУкраина - в тройке европейских стран с самыми высокими показателями заболеваемости корьюПо его словам, наименьшее количество случаев заболевания корью зарегистрировано в Черниговской области - один случай. "И как нам стало известно из средств массовой информации, этот один больной вчера сбежал из больницы", - сказал Ляшко.

Он призвал всех ответственно относиться к своему здоровью, поскольку корь является опасной болезнью. "Человек, который неосознанно сбежал из больницы, подвергает опасности самого себя, в первую очередь, но и тех, с кем он будет контактировать. Поскольку, если встретятся на ее пути невакцинированные люди в закрытом помещении, то они будут инфицированы и также будут иметь большой риск заболеть корью", - пояснил специалист.

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Теги: #корь в Украине