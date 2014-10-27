Житомирщина: для медслужбы 95-й аэромобильной бригады приобрели бронеавтомобиль

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе житомирского Свято-Михайловского кафедрального собора УПЦ КП, 26 октября автомобиль освятил настоятель Свято-Михайловского кафедрального собора отец Богдан Бойко. Участие в освящении приняли представители духовенства, общественные активисты, благотворители.

Микроавтобус был приобретен в рамках благотворительного проекта «Бронеавтомобиль для медицинской службы 95-й отдельной аэромобильной бригады» за средства неравнодушных жителей Житомира, Житомирской области и Киева, предпринимателей.

Автомобиль на этой неделе будет передан в зону АТО.