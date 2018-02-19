В Харьковской области зафиксирована вспышка гепатита А

Зарегистрирован 41 случай заболевания, госпитализировано 19 детей.

В Балаклейском районе Харьковской области зафиксирована вспышка вирусного гепатита А.

Об этом сообщает областное главное управление Госпотребслужбы.

По состоянию на 16 февраля зарегистрирован 41 случай заболевания. Из этих госпитализировано 19 детей.

Также есть девять случаев семейных заболеваний. Причина вспышки – некачественная вода в индивидуальных колодцах села Андреевка.

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Сейчас ведется дезинфекция. После завершения этого процесса будет откачиваться и вывозиться вода.