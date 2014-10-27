Днепропетровщина: выявлена подпольная лаборатория по производству фальцифицированных лекарств

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в области.

«Установлено, что для лаборатории контрабандным путем завозилось китайское сырье, а готовые «препараты» с сокрытием от таможенного контроля поставлялись в европейские страны», - говорится в сообщении УСБУ.

Организовали подпольную лабораторию жители Кривого Рога и Харькова.

Следователями УСБУ в Днепропетровской области на данном этапе начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства задержаны три злоумышленника.

Во время санкционированных обысков по месту жительства контрабандистов было выявлено и изъято 10 тыс. таблеток и 5 тыс. ампул сильнодействующего вещества, а также большое количество лекарственных средств сомнительного происхождения.

Кроме того, в гараже, принадлежащем одному из участников группировки, выявлена подпольная лаборатория, из которой изъято оборудование для производства, упаковки и сортировки сильнодействующих лекарственных средств «Danabol» и «Turinover», 18 кг сырья, которое использовалась для производства таблеток. Также изъято более 20 тыс. пустых ампул, наклеек и пресс-форм, которые применялись в технологическом цикле.

По заключению специалистов общая стоимость изъятых препаратов и оборудования на «черном» рынке составляет почти 450 тыс. грн.

Продолжаются экспертизы изъятых веществ и следственные действия.