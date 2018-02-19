В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога

За прошедшую неделю в столице зарегистрировано 27,6 тыс. больных гриппом и ОРВИ

В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 13% и соответствует интенсивности заболеваний, характерной для данного периода года.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Читайте такжеЗа прошедшую неделю в Украине из-за гриппа умерли два маленьких ребенкаПо его данным, за прошедшую неделю (7-я неделя эпидсезона) зарегистрировано 27,6 тыс. больных гриппом и ОРВИ, что свидетельствует о росте заболеваемости на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей (за 6-ю неделю заболели 25 8 тыс.).

«По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается рост заболеваемости за счет детского и взрослого населения. Так, взрослых заболело 9026 человек против 7680 за 6-ю неделю, рост на 14,9%, детей - 18612 против 18151, рост на 2,5%. В структуре заболеваемости дети составляют 67,3%, а на предыдущей неделе - 70,3%», - отметил чиновник.

Он заметил, что среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 2,1%, 8574 случая, что составляет 46,1% от общего числа заболевших детей, и 31% от общего числа лиц, обратившихся за медицинской помощью.

Читайте такжеВ Киеве из-за гриппа и ОРВИ среди детей уже закрыли 119 школПоворозник также сообщил, что в медицинские учреждения за 7-ю неделю эпидсезона госпитализированы 287 людей, из них 202 ребенка.

За текущую неделю в кабинетах для прививок частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацию против гриппа сделали 77 человек, с начала эпидемического сезона - 27,2 тыс. человек, из них 6,5 тыс. детей.