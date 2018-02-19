Следов насилия при поверхностном осмотре правоохранители не обнаружили.

В Тернополе в результате переохлаждения умер 21-летний юноша.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, сегодня утром в милицию поступило сообщение о том, что вблизи озера со стороны с. Белая обнаружено тело молодого человека.

Читайте такжеПочему в холодную погоду нельзя пить алкоголь: комментарии врачей На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Тело погибшего лежало на льду недалеко от берега, рядом были обнаружены рвотные массы. Следов насилия при поверхностном осмотре не обнаружено.

По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения. Окончательная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Личность погибшего полицейские установили - это 21-летний житель Тернополя.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований.